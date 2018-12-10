كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - فيديو ..دجاجه تلتهم ثعبان بشكل مذهل







أظهرت لقطات مذهلة، لحظة مضغ دجاجة ثعبانا صغيرا كان يسير في فناء حديقة منزلية بالهند. وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، التُقط المقطع بالقرب من منطقة كالبورجي في كارناتاكا، بينما تقترب الدجاجة من الثعبان الصغير، لكن بدلًا من أن تشعر الدجاجة بالخوف من هجوم الثعبان عليها، نقرته بغضب ليقلب على ظهره وتلتهمه بشكل لا يصدق.



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