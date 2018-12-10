كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - أربعة أنظمة غذائية لعلاج ضعف الأعصاب.. تعرف عليها







يشير مصطلح ضعف الأعصاب إلى أمراض عامّة واعتلال بالأعصاب وغالباً ما يتم تصنيف ضعف الاعصاب بناءً على نوع أو موقع الأعصاب المصابة. يشارك الجهاز العصبى فى كل ما يقوم به الجسم من وظائف وحركات من تنظيم التنفس للتحكم فى العضلات والشعور بالحرارة والبرودة. ويمكن للنظام الغذائى الصحى، أن يمنع ضعف أو تلف الأعصاب خاصة الأطعمة التى تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات وفقا لتقرير موقع " stylecraze".. علاج ضعف الأعصاب بنظام غذائى صحى 1- تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات B و D لأن بها خصائص مضادة للالتهابات مثل :السمك والخبز والحبوب الكاملة والخضروات والأرز البنى والجبن وصفار البيض. 2- تناول أسماك السلمون والسردين والتونة والماكريل لأنها تحتوى على أومجيا 3 تناول أطعمة تحتوى على الماغنيسيوم لمحاربة الالتهابات مثل :الشوكولاتة الداكنة والخضراوات الخضراء والموز والمشمش. 3- تناول شاى البابونج المهدئ للأعصاب كما يساعد على علاج الأعصاب التالفة . 4- الشاى الأخضر يكافح الاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالإجهاد.

شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة أنظمة غذائية لعلاج ضعف الأعصاب.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .