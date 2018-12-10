كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - نائب عن قرار السيسي الأخير: ضربة معلم

أشاد النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى إفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في القارة السمراء.

وقال "الشرباصي" في بيان، اليوم الاثنين، إنه "ضربة معلم من جانب الرئيس السيسي.. يضع القارة الإفريقية على سلم أولويات الاستثمارات المصرية ويعزز العلاقات الاقتصادية معها بصورة كاملة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أرسى قواعد جديدة في العلاقات المصرية – الإفريقية".

كما أكد عضو مجلس النواب أن قرار التفاوض مع المؤسسات المالية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية في إفريقيا، يؤكد أن مصر قررت الاستثمار في أفريقيا وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية معها وهو ما سيعود بالإيجاب على جميع دول القارة.