كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - شاهد.. قنوات الإخوان تنشر شائعات للوقيعة بين وزيرة الهجرة والمصريين

كشفت الإعلامية سمر نعيم مقدمة برنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، عن الشائعات التى نشرتها قناة الشرق الإخوانية خلال الأيام الماضية.

وكانت من أهم تلك الشائعات: "أن وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم تسخر من المصريين بالخارج وتطالب بإنتاج أفلام كارتون لزرع الانتماء بهم"، موضحًة أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وأشارت إلى أن تلك الشائعات هدفها الوقيعة بين المصريين فى الخارج ووزيرة الهجرة لإحداث حالة من الفوضى.

وصرحت الدكتورة نبيلة مكرم، بأن الوزارة تسعى للمزيد من التواصل مع الأجيال الأصغر سنًا وأبناء المصريين بالخارج، وأن هناك خطة لتقوية التواصل معهم ورفع روح الإنتماء وتعيد للغة العربية أهميتها، موضحًة أن هذه الخطوة ستكون على أكثر من محور من بينهم نشر أفلام كارتون لهذا الغرض على موقع الوزارة".