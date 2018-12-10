كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - والد ميجان ميركل ينشر غسيل الأمير هارى الفاضح

هاجم والد ميجان ماركل زوج ابنته، الأمير هاري، في واقعة جديدة من سلسلة العداء بين الأب وابنته، التي تزوجت الأمير البريطاني في مايو الماضي.

وأشارت تقارير صحفية إلى استياء طاقم العمل الملكي مع تصرفات الدوقة الجديدة، وأكد الأمريكي توماس ماركل، والد ميجان، أنه "لم يعد يعرف ابنته" التي تغيرت كثيرا.

ولم يتردد توماس ماركل في توجيه الانتقادات للأمير هاري، مشيرا إلى فضائحه السابقة التي اشتهر فيها في العشرينيات من عمره، وفقًا لصحيفة "ميرور".

وحسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية أنه كتب ماركل في رسالة لابنته: "لم ألعب البلياردو عاريا من قبل، ولم أرتد زيا نازيا"، في إشارة لفضائح الأمير هاري.

وكان الأمير هاري ارتدى زيا نازيا عندما كان عمره 20 عاما، في "مزحة" لم يتقبلها الإعلام البريطاني، ثم عاد في 2012 لتنتشر له صور، وهو يلعب البلياردو عاريا مع الأصدقاء في لاس فيجاس.

وتقول الصحيفة إن الأمير البريطاني عمل كثيرا على تحسين صورته، بعد فترة من "الطيش" عاشها في شبابه، ليتحول "من الأمير المحتفل إلى الأمير المسئول".

وكان توماس قد صرح في وقت لاحق أن العائلة الملكية قطعت الاتصال بينه وبين ابنته، بعد بيعه صورا لابنته للصحافة العالمية.