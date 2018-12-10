كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - قطاع المعاهد الأزهرية: لا ترهيب للطلاب أثناء الامتحانات

وجه قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات مشددة لجميع المعاهد على مستوى الجمهورية، بشأن امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2018/2019م يتوجب تنفيذها والإلتزام بها بكل دقة وأمانة ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية.

وشدد قطاع المعاهد، فى تعليماته، على ضرورة تجهيز المعاهد من مبانى وأثاث وجميع المتطلبات الأخرى الخاصة بالعملية التعليمية وإبلاغ قسم الشرطة الواقع فى نطاق المعهد وإعلان جداول الامتحانات فى مكان واضح بمقر المعهد قبل بدء الامتحانات بوقت كاف وتوزيع العمل على جميع العاملين بالمعهد من وكلاء ومدرسين أوائل ومدرسين وكتبة وعمال وتوقيعهم على هذا التوزيع بالعلم وإعداد محضر تشكيل لجنة النظام والمراقبة لامتحانات النقل بالمعهد طبقا للنموذج المرفق واعتماده من وكيل الوزارة مع الأخذ فى الاعتبار تجديد هذا التشكيل كل ثلاث سنوات واتخاذ الاحتياطات الكافية لصيانة أوراق الإجابة طوال مدة الامتحانات.

وأكد القطاع أنه يمنع منعا باتا عدم الترهيب للطلاب بأى صورة من الصور أو القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بسير الامتحانات وعدم تمكن الطلاب من تأدية امتحاناتهم على النحو المنشود والاحتفاظ بورقة الأسئلة أثناء الامتحان أو تلاوتها أو تعديلها أو الرد على تساؤلات الطلاب حولها ممنوع إدخال الطلاب إلى قاعات الامتحان بعد توزيع الأسئلة وبعد الوقت المحدد طبقا للتعليمات.

وأكد على عدم مغادرة الطلاب اللجنة قبل التوقيع على الانصراف وعدم السماح لعناصر الأمن والعمال وغيرهم بدخول قاعات الامتحان لأي سبب كان وعدم كتابة أي شيء على ورقة الأسئلة أو المقاعد أو جدران اللجنة وعدم استعمال ألوان غير مألوف من الحبر كالأخضر والبنفسجي والأسود وغيرها وعدم استخدام المزيل الحبر أو الماحى أو ممحاة الحبر لإزالة الكتابة من ورقة الإجابة وعدم استخدام قلم الرصاص إلا فى الرسومات فقط فى الرياضيات والعلوم والخرائط والتربية الفنية.

وشدد على عدم خروج الطلاب من قاعات الامتحان قبل منتصف الوقت المحدد لامتحان المادة وعدم السؤال أو الاستفسار أو استعارة الأدوات أو الالتفات أو تبادل الإشارات أو الأحاديث أو التجوال فى القاعة أو تغيير مكانه بعد توزيع الأسئلة وعلى الطالب كتابة إجابته دون الاستفادة من الاخرين وعدم الدخول بالهاتف او النقال أو الموبايل أو أجهزة اللاسلكى أو أية وسيلة غش أو استعمال سماعات الأذن ويعاقب الطالب فى حال مخالفته لهذه التعليمات بالحرمان وعدم إعادة الجهاز للطالب وعدم كتابة أى عبارات سياسية أو مسيئة فى ورقة الاجابة.