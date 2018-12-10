كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - بعد انسحاب طاقم العمل..عمرو سعد بطل لفيلم "حمله فرعون"

فى سرية تامة اتفق المنتج محمد السبكى مع الفنان عمرو سعد على بطولة فيلم "حملة فرعون" والذى شهد العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية بعد تغيير طاقم عمله لمرتين متتاليتين وذلك بعد أن انسحب من بطولته أمير كرارة ومحمد رمضان بانسحاب المخرج بيتر ميمى، ليستعين بعد ذلك "السبكى" بالمخرج محمد سامى وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وأحمد داوود، ورغم دخول الفيلم مرحلة التصوير وتصوير أكثر من 10 مشاهد منه خلال الأيام الماضية إلا أن خلافا فى وجهات النظر بين "السبكى" وصناع الفيلم دفعهم إلى الانسحاب من العمل ليقوم بتأجيله إلى أجل غير مسمى.

و أن جلسة خاصة جمعت عمرو سعد بالمنتج محمد السبكى مؤخرا فى حضور الفنانة روبى ومحمد لطفى اتفق خلالها السبكى مع عمرو سعد على القيام ببطولة الفيلم ويقوم بمهمة إخراجه أحمد عبد الباسط، ولكن طلب "السبكى" من "سعد" قراءة سيناريو العمل وبنود التعاقد أولا قبل الاتفاق بشكل نهائى، خاصة وأن "السبكى" تكبد خسائر مادية بتصوير مشاهد من الفيلم ببطله السابق عمرو يوسف.

ومن المقرر أن تجمع جلسات عمل مكثفة بين عمرو سعد والسبكى والمخرج أحمد عبد الباسط خلال أيام فى شركة السبكى للاتفاق على التفاصيل النهائية للفيلم وتحديد موعد تصويره واختيار بطلة العمل وفريق العمل من الممثلين خاصة أن "السبكى" رصد ميزانية ضخمة للفيلم خصص الجزء الأكبر منها للمعدات الحربية والديكورات.

وأن السبب فى اعتذار النجوم عن الفيلم أكثر من مرة هو تخفيض أجورهم لحساب ميزانية ديكورات العمل وتأجيل دفعات من أجورهم لحين عرض الفيلم وتحقيقه لإيرادات بالسينما، وهو ما قد يضع السبكى وعمرو سعد فى مأزق جديد فى حال عدم موافقة الأخير على تخفيض أجره لصالح ميزانية الفيلم مما قد يؤجل ظهور الفيلم للنور مرة أخرى.