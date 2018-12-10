- 1/2
- 2/2
كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - شاهد..اليسا تنعي الشاعراللبناني "موريس عواد"
نعت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، الشاعر اللبناني موريس عواد، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.
وعلقت إليسا قائلة: "بدي ودّعك باللبناني متل ما كنت دايمًا تحب، موريس عواد من أهم أعلام الفكر بلبنان، عم نخسر قيمة عظيمة ربينا على أهميتها، الله يرحمه".
وعواد من أشهر الشعراء اللبنانين، ورشح لجائزة نوبل للآداب، ورحل عن عالمنا صباح أمس الأحد عن عمر يناهز 85 سنة.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..اليسا تنعي الشاعراللبناني "موريس عواد" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .