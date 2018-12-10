كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - شاهد..اليسا تنعي الشاعراللبناني "موريس عواد"

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، الشاعر اللبناني موريس عواد، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.

وعلقت إليسا قائلة: "بدي ودّعك باللبناني متل ما كنت دايمًا تحب، موريس عواد من أهم أعلام الفكر بلبنان، عم نخسر قيمة عظيمة ربينا على أهميتها، الله يرحمه".

وعواد من أشهر الشعراء اللبنانين، ورشح لجائزة نوبل للآداب، ورحل عن عالمنا صباح أمس الأحد عن عمر يناهز 85 سنة.​

