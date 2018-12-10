كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - تشيع جنازه الراحل"أحمد السيد" من مسجد السيده نفيسه ..اليوم

تشيع جنازة الفنان والمنتج الفني الراحل أحمد السيد، ظهر اليوم "الاثنين" من مسجد السيدة نفيسة، على أن يقام العزاء مساء اليوم أيضا بمسجد عمر مكرم.

كان المنتج الفني أحمد السيد، تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، دخل على أثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ومن ضمن أعمال الراحل أحمد السيد، توليه إدارة فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، والتي أحدث بها نقلة على مستوى الإنتاج وإقبال الجمهور كانت محط أنظار الجميع.