كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - وشك نحس علي البورصة ياسي محمد وياسي محمد : نوح ياغراب

حسن عامر

في عهد وزيرة المجاملات تولي هيئة الرقابة المالية البورصة سي محمد ، وتولي البورصة سي محمد ..

وفي عهد سي محمد وسي محمد ، إنتشرت عمليات التحيز ضد بعض الشركات ، وتكاثرت القرارات الإنفعالية والعصبية والمرتجلة ولا مانع من شوية قرارات إنتقامية ..

النتيجة التي تعلمناها من الكتب ، إن مثل هذه التصرفات تؤدي بالقطع الي فقدان الثقة في المؤسسة ، وربما ينعكس ذلك علي الوزارة صاحبة الولاية علي الأمر ..

وفقدان الثقة يقود دائما الي الإنهيار ، وفرار المتعاملين من السوق الذي لا يتمتع بالمناعة الكافية .. ونحن نشاهد وقائع الإنهيار في عرض مستمر .. خسائر المعاملات في نهاية كل يوم تتجاوز المليارات ، ولن تتوقف الخسائر ..

أرجوكم : كلفوا أي مؤسسة متخصصة لقياس ثقة المستثمرين ..

لن تكون النتيجة سعيدة علي الإطلاق ..

ولا حجية للقول إن البنوك تضررت كثيرا بسبب النظام الجديد لإحتساب أرباح الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية .. وإنعكست أضرار البنوك علي المعاملات في البورصة ..

يقول الدكتور عبد الفتاح الجبالي : إن البنوك خفضت تدريجيا منذ عامين إستثماراتها في الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية ..

وأعلن البنك التجاري الدولي في بيان له الي البورصة صدر منذ يومين ، أن أرباحة المتوقعة في نهاية السنة المالية المصرفية ( ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ) لن تتأثر بالنظام الجديد ..

المشكلة في قرارات سي محمد وتصرفات سي محمد ..

نصيحة لله وللوطن : فوقوا قبل أن يبتلعكم الطوفان ..