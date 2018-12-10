كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - مجزرة في شوارع الأرجنتين بعد نهائي كأس ليبرتادوريس.. صور

اندلعت أعمال عنف في الأرجنتين خلال احتفالات مشجعي فريق ريفر بليت، والذي توج بكأسليبرتادوريس، بالفوز على غريمه بوكا جونيورز 3-1 في إياب المباراة النهائية، أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأبرزت وكالة رويترز، أعمال العنف بين المشجعين وقوات الأمن في شوارع الأرجنتين خلال الاحتفال، وتقدم داريو بينيديتو لبوكا جونيورز بالدقيقة 44، ورد منافسه بثلاثية سجلها لوكاس براتو وخوان كينتيروس وجونزالو مارتينيز بالدقائق 68 و109 و121، لينتزع ريفر اللقب بعد مباراة ماراثونية مثيرة امتدت أكثر من 120 دقيقة.

ورفع ريفر بليت الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، بينما خسر غريمه التقليدى كلاسيكو القرن، ليسقط في النهائي للمرة الخامسة، مقابل 6 ألقاب حققها.

وشهد الشوط الأول عمليات كر وفر بين لاعبي الفريقين، إلا أن كفة بوكا جونيورز كانت الأرجح، والأخطر على المرمى، حيث أضاع بابلو بيريز فرصتين خطيرتين، كما لعب الجناح الأيمن سيباستيان فيا كرة عرضية أبعدها فرانكو أرمانى حارس مرمى ريفر بليت بصعوبة بالغة.

أما ريفر بليت فلم يكن فعالا على المرمى، حيث هدد منافسه بتسديدتين طائشتين من إكسيكيل بالاسيوس وإيجناسيو فرنانديز، كما ارتكب إستيبان أندرادا حارس بوكا جونيورز خطأ فادحا في تشتيت الكرة، إلا أن الأمور مرت بسلام.

