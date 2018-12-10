كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - هجوم حاد علي اياد نصار بسبب زوجته والأخير يرد
تعرض الفنان إياد نصار لحملة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقه على ظهور زوجته في مرحلة الشيخوخة في برنامج "حكايتي مع الزمان"، حيث قال لها "مش مسموح لكي تعجزي أو تكبري".
ورد "نصار" على منتقديه عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: (لما بدعي لربنا وبستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، كنت بفكر دايما هو ايه اللي بيقهر الرجال؟ خصوصا ان الدعاء كامل بتستعيذ بالله من الهم والغم والحزن والجبن.. ما ده كله قهر للانسان.. اللي فهمته أن اللي بيقهر الراجل انه يشوف الخوف في عينين اللي بيحبهم وما يقدرش يحسسهم بالأمان ..انك تشوف خوف في عينين مراتك وما تقدرش تطمنها...زي لما شوفت الخوف في عينين مراتي لما خافت انها تكبر وتعجز).
وأضاف (وقتها قلتلها لا مش مسموحلك تكبري.. مش مسموحلك تخافي من الزمن وانا جنبك.. كان ممكن اقولها الله زي القمر اتجوزك تاني وارضي نحانيح كوكب الأرض.. انا رديت من دوري في حياة مراتي أنا مش حسمح للحظة خوف تعدي عليكي انا مش هسمح انك ما تحسيش بالأمان وانا جنبك.. انتي مش مسموحلك تكبري مش مسموحلك تخافي...الا قهر الرجال..اللهم اني استعيذ بك من قهر الرجال).
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