كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - تحذير هام وعاجل من المتحدث العسكري لشركات الملابس - اعرف التفاصيل







طالب العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية. وأكد المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة تهيب بأصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية.

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