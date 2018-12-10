كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - ضبط 85 قضية تموينية متنوعة في حملة أمنية بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، عدة حملات أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين وضبط الأسعار.

وأسفرت الحملات، بقيادة العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين والتجارة بالقاهرة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 85 مخالفة تموينية تنوعت بين «عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشأة دون ترخيص، وقضية استيلاء على المال العام، ومخالفات دقيق وقمح وموازين حساسة وعدم نظافة أدوات العجين، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجل تفتيش، وقائمة بيانات».

كان أبرز ما تم ضبطه 37 قضية في مجال الرقابة على السلع والأسعار والرقابة على الصحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.