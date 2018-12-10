كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - الليله.. "وفاء الكيلاني" ضيفه أبله فاهيتا بتخاريف

تحل اليوم الدمية الساخرة الشهيرة بـ"أبلة فاهيتا"، ضيفة على برنامج تخاريف، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على شاشة "إم بي سي"،وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

يذكر أن البرنامج يخرجه حسين المنباوي، ولاقى ردود فعل إيجابية،وقوية لدى المشاهدين في كل أنحاء العالم العربي بمجرد عرض حلقاته، وكان من ضمن ضيوفه أنغام، نانسي عجرم، حسن الرداد، وائل كفوري، أمير كرارة، إياد نصار، وغيرهم من النجوم.