كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - التعليم العالى تمول 6 مشروعات ابتكارية لطلاب جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، تمويل وزارة التعليم العالى 6 مشروعات ابتكارية لطلابها.

وأشار إلى أن الجامعة تقدمت بـ8 مشروعات حول الأفكار الابتكارية للطلاب فى مجالات الطاقة والمياه والتغذية والزراعة، وتم قبول 6 مشروعات منها 3 بكلية الهندسة، و2 بكلية الزراعة، و1 بكلية الطب البيطرى.

ولفت الكردى إلى أنه بذلك تعد الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية فى عدد المشروعات التى تم قبولها وعددها 29 مشروعا، مضيفا أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها خلال 6 أشهر، ويبلغ تمويل كل مشروع حوالى 40 ألف جنيه من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، سيتم صرفها على شراء الأجهزة اللازمة لتنفيذ كل منها.

وأعلن أن الجامعة ستقوم بتمويل شراء مستلزمات التشغيل وتكلفة الدراسات والبحوث وتوفير مكان مناسب لتنفيذ هذه المشروعات.

من جانبه، قال الدكتور كمال متولى، المشرف على إدارة توكيد الجودة بالجامعة، إن هذه المشروعات جاءت من وزارة التعليم العالى لدعم المشروعات الابتكارية للطلاب، مشيرا إلى أنه تم إعداد مقترحات هذه المشروعات تحت إشراف إدارة توكيد الجودة بالجامعة، وبمتابعة من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.