كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - ملكات جمال السجون - العلاقة الجنسية كانت السبب - ملف كامل- صور

ترصد البشاير عدد من الجرائم والقصص البشعة والتى استخدم اصحابها جمالهم في اقامة علاقات جنسية ثم تعرضوا للحبس واللطيف انهم فتيات جميلات فنعرض سويا عبر هذا التقرير بعض القصص لملكات جمال السجون وجاءت على النحو التالي:

نأتي للقصة الاولى والتي حدثت في البرازيل:

انطلقت منافسات مسابقة "ملكة جمال السجون" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، الثلاثاء الماضي 4 ديسمبر.

وتحمل المسابقة السنوية في دورتها الثالثة عشر اسم ملكة جمال تالافيرا بروس، وتعتبر تلك المسابقة بالنسبة للسجناء، وقت للاستمتاع بالأزياء المختلفة، حيث ينسون فيها مؤقتا الحياة وراء القضبان والتمتع بزيارة أسرهم.

ثم نتحول للقصة الثانية: ميجان ليندسي

ألقت قوات شرطة مدينة نيويورك الأمريكية القبض على ميجان بعد أن قامت بضرب إحدى النساء داخل المجمع التجاري، وطعنتها في وجهها بواسطة كعب الحذاء الذي كانت ترتديه.

وبعدها نتحول للقصة الثالثة: ميشيل تشابمان

تم إيداع هذه الحسناء خلف القضبان بسبب ضربها خطيبها عدة ضربات على رأسه بشكل مفاجئ .

علامات غريبة تدل أنكما أصبحتما روحاً في جسدين!

ونتحول للقصة الرابعة: آمي فيشر

لم تستطع تلك المرأة السيطرة على عقلها أمام جنون الحب، فلقد قضت فيشر 15 عاماً خلف القضبان بعد إطلاقها النار على زوجة عشيقها، وهي لا تزال في الـ17 من عمرها فقط، وعلى الرغم من أن الضحية قد نجت إلا أن فيشر تسببت لها بإعاقات بدنية دائمة.

وناتي للقصة الخامسة: ليندسي إيفان

بعدما أصبحت ملكة جمال ولاية لويزانا الأمريكية أثناء فترة مراهقتها تم تجريد ملكة الجمال من لقبها بعد ضبطها، وفي حوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش .

ثم نتحول للقصة السادسة: ميجان سيمونز

تم اعتقال ميجان عام 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قيادتها، وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية .

