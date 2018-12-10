كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - ضبط 1722 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط 1722 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية فى قضايا جنايات، و172 شخصًا يحملون أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، خلال حملة لتنفيذ الأحكام شملت عددًا من مراكز المحافظة.

وأفاد بيان أمني، صادر اليوم الإثنين، أن الحملة، التي أشرف عليها اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، استهدفت القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتمكنت رجال الحملة من ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام جنائية، و1415 هاربًا من تنفيذ أحكام بالحبس من المحاكم الجزئية، و291 هاربًا من تنفيذ أحكام صادرة من محاكم الاستئناف.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، وتحصيل 73 ألف جنيه لخزينة الدولة.