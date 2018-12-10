كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - صراع دوري الأبطال بالمجموعات : سبعة أندية تبحث عن بطاقة التأهل

انحصر سباق التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بين 7 أندية فقط وذلك فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات التى تقام يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وانتهى سباق التأهل تماما في 5 مجموعات من أصل ثمانية، حيث تأهل كل من دورتموند وأتلتيكو مدريد عن المجموعة الأولى، وبورتو وشالكة في الرابعة، وبايرن ميونخ وبنفيكا في الخامسة، وريال مدريد وروما فى السابعة، ويوفنتوس ومانشستر يونايتد في الثامنة، ويستمر الصراع في 3 مجموعات فقط تبحث فيها 7 أندية عن التأهل وهي ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان وشاختار وليون والإنتر وتوتنهام.

سبعة أندية تبحث عن بطاقة التأهل

ويبقى الصراع مفتوحا على مصراعيه في المجموعة الثالثة حيث تبقى كل الاحتمالات واردة بين الثلاثي ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان.

ويستضيف ليفربول نظيره نابولي، بينما يخرج النجم الأحمر لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين على الأقل للتأهل في حالة فوز باريس على النجم الأحمر، ليتأهل الريدز والفريق الفرنسي، أما فى حالة فوز فريق محمد صلاح وخسارة باريس يتأهل ليفربول ونابولي، وفي حالة تعادل الريدز يودع البطولة ويتأهل باريس ونابولي بأى نتيجة.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 9 نقاط ثم باريس 8 نقاط وليفربول 6 نقاط والنجم الأحمر 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية، يتنافس إنتر ميلان وتوتنهام على مرافقة برشلونة إلى دور الـ16.

برشلونة ضمن التأهل فى الصدارة ورصيده 13 نقطة، وتوتنهام وإنتر في المركزين الثاني والثالث بـ7 نقاط وأخيرًا أيندهوفن الذى ودع البطولة بنقطة واحدة.

وتبدو حظوظ إنتر أكبر خاصة وأنه سيستضيف المتذيل أيندهوفن، بينما يخرج إنتر لمواجهة برشلونة في كامب نو.

وفى السادسة، لازال شاختار وليون يبحثون عن بطاقة التأهل الثانية لمرافقة مانشستر سيتي إلى ثمن النهائي.

السيتي في الصدارة بـ10 نقاط ويليه ليون بـ7 وشاختار بـ5 وهوفنهايم بـ3.

وستكون المواجهة المباشرة بين شاختار وليون في أوكرانيا حاسمة لتذكرة التأهل لدور الـ16 حيث يحتاج الضيوف للتعادل على الأقل للعبور.