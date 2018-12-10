كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - فيديو.. المرأة بحاجة الي النوم لوقت اطول من الرجل







تداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض الدليل العلمي لحاجة المرأة للنوم اكثر من الرجل. كشفت الدراسات ان عقول النساء اكثر تعقيدا من عقول الرجال، فبإمكان المرأة ان تعمل علي اشياء اكثر 5 مرات من الرجال. لذلك يحتاج دماغها الي وقت اطول من الراحة ، لتتعافي من الاجهاد الذي قامت به. شاهد الفيديو..

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