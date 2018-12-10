كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - خلال 24 ساعة.. مصر للطيران تسير 116 رحلة دولية وداخلية

سيرت الشركة الوطنية "مصر للطيران" نحو 116 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولى متجهة الى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية.

وشهد المطار إقلاع 30 رحلة جوية، خلال الـ24 ساعة الماضية، انطلقت إلى المطارات والمدن السياحية والأثرية المصرية لنقل نحو 3 آلاف سائح مصرى وأجنبى مع بداية الموسم الشتوى.

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة، خلال الفترة المقبلة على تشجيع حركة السياحة.