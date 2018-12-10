كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - التعبئة والإحصاء : تراجع معدل التضخم العام فى نوفمبر إلى 15.6%

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2018، على مستوى الجمهورية، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث سجل 15.6% خلال نوفمبرالماضى، مقابل 26.7% فى ذات الشهر من العام السابق.

وكان معدل التضخم السنوى لشهر أكتوبر الماضى، سجل 17.5%.

وعلى المستوى الشهرى، بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 309.1 نقطة لشهر نوفمبر 2018، مسجلا انخفاضا قدره 0.7% عن شهر أكتوبر 2018.

ووفقا لما أوضحه جهاز الإحصاء، يرجع هذا الانخفاض على المستوى الشهرى إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة 3.4%، وأسعار الفاكهة بنسبة 8.9، ومجموعة الدواجن بنسبة 1.7%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8%.