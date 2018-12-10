كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - ننشر درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الاثنين، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 22 - الصغرى 12، علمًا بأنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 22 درجة لـ 23 درجة.

الإسكندرية: العظمى 20– الصغرى 13، أما من المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 21 درجة لـ 12 درجة

مطروح: العظمى 21- الصغرى 13، والثلاثاء 28/11 والأربعاء 21/11، والخميس 21/12، الجمعة 21/ 12.

الغردقة: العظمى 25، والصغرى 13، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

شرم الشيخ: العظمى 23، والصغرى 16، والثلاثاء 24/17 والأربعاء 26/17، والخميس 26/17، الجمعة 22/ 16.

أسيوط: العظمى 21، والصغرى 7، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 22 درجة 23 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 21، والصغرى 10، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 23 درجة لـ22 درجة.

أسوان: العظمى 24، والصغرى 9، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة على مدار الأسبوع ثابتة تتراوح بين 23 درجة لـ 26 درجة.