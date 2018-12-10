كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - أسعار الذهب اليوم الإثنين - عيار 21 بـ623 جنيهًا







عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين، تقريرًا خاصًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي: عيار 24: 712 جنيهًا. عيار 21: 623 جنيهًا. عيار 18: 534 جنيهًا. الجنيه الذهب: 4984 جنيهًا.

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