كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - فيديو.. احذر استخدام الهاتف ليلا.. يسبب زيادة الوزن







تداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض تأثير الموبايل السلبي علي الانسان عند استخدامه ليلا. لذلك نعرض لك اسباب ستجعلك تتوقف عن استخدام هاتفك ليلا. 1- اكدت الدراسات ان التعرض للضوء الازرق يدمر شبكية العين الي ان تفقد الرؤية تماما 2- كما يؤثر سلبا علي عدد ساعات نومك اليومية 3- ينتج عن ذلك مشاكل في القلب والاوعية الدموية 4- يزيد من خطر الاصابة بالاكتئاب 5- يسبب زيادة الوزن 6- تقتل قلة النوم انتاج الميلاتونين في الجسم

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