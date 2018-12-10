كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - مرصد الإفتاء: مناطق الصراعات بأفريقيا مرشحة لتكون مسرح عمليات الإرهاب القادمة

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن موجات الإرهاب شهدت تراجعًا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، حيث نفذت (8) جماعات إرهابية نحو (18) عملية إرهابية فى (9) دول، أوقعت (210) ما بين قتيل وجريح.

أوضح المؤشر الأسبوعى تصدر أفغانستان على قائمة الدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية خلال الأسبوع بواقع (6) عمليات نفذها تنظيم طالبان ضد قوات الأمن والجيش الأفغاني، وذكر المؤشر أن هذا التزايد يأتى مع مسارات المفاوضات الأمريكية مع الحركة من أجل إيجاد حل سلمى للصراع فى البلاد، وتفاقم طالبان من الوضع من أجل تحقيق مكاسب تفاوضية أعلى.

تابع المؤشر تأكيده على أن مناطق الصراعات فى ثلاث دول هى (الصومال، سوريا، نيجيريا، باكستان) حلت بالمركز الثانى على مؤشر الدول الأكثر تعرضًا للعمليات بواقع عمليتين فى كل دولة، وأكد المؤشر على أن الجماعات الإرهابية تعمل على تفاقم الصراعات الأهلية لخلق الفوضى ضد القوات الأمنية فى المنطقة مستفيدة من حالة سيولة تدفق الأسلحة والتجارة غير المشروعة.

أكد المؤشر أيضًا على أن مناطق الصراعات فى أفريقيا مرشحة لتكون مسرح العمليات الإرهابية المقبلة، فبالإضافة إلى (الصومال، نيجيريا) شهدت كل من (الكونغو، موزمبيق) عملية إرهابية واحدة فى كل منهما، ويؤكد المؤشر على أن تفاقم الصراعات العرقية فى قلب القارة السمراء يزيد من هذا التوقع.

فى سياق متصل أكد المؤشر الأسبوعى على أن الدول الآسيوية وهى (العراق، إيران، باكستان) شهدت عملية واحدة، موضحًا تراجع العمليات الإرهابية فى العراق فى ظل مساعى تنظيم داعش الإرهابى لإعادة ترتيب صفوفه إعلاميًّا والعودة إلى حرب العصابات والكر والفر نتيجة للهزائم الفادحة التى تعرض لها التنظيم خلال الأشهر الماضية، وتفاقم الأزمات الداخلية به من خسارة أعداد المقاتلين وانشقاقات بعضها.

أكد المؤشر على أن غالبية العمليات الإرهابية التى تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضى استهدفت قوات الأمن والجيش بواقع (13) هجومًا من المجموع الكلى للعمليات خلال الأسبوع، فيما جاءت (4) هجمات فقط ضد المدنيين، وجاءت عمليتان عشوائيتان ألحقت الضرر بعسكريين ومدنيين.

فى سياق متصل أكد المرصد أن المؤشر الأسبوعى كشف كذب وتضليل ما ينشره تنظيم داعش عبر صحيفة النبأ الأسبوعية، التى أكدت فى عددها رقم (159) على تنفيذ أكثر من (67) عملية راح ضحيتها أكثر من (197) خلال الأسبوع الماضي، وهى أرقام غير حقيقية وخادعة يستخدمها التنظيم لتضليل عناصره والرأى العام العالمي؛ تبنى التنظيم تنفيذ عدد من العمليات لم تحدث فى مناطق مختلفة منها (نيجيريا، أفغانستان، الصومال).

واختتم المرصد بيانه بأن استمرار اعتماد الجماعات الإرهابية على تنويع أنماط واستراتيجيات تنفيذ العمليات فى ضوء قدراتها المادية وحجم الأسلحة التى تحصل عليها ووفقًا لطبيعة وحجم الاستقرار أو الصراع داخل بلدان نشاط تلك الجماعات يستلزم تضافر الجهود المحلية والإقليمية فى مواجهة تمدد نشاط الجماعات الإرهابية خاصة تلك العابرة للحدود.