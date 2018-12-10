كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - اليوم - اقتصادية النواب تستعرض طلبات إحاطة لوزير الصناعة

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة الموجهة للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أولها من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن ممارسات جهاز حماية المنافسة بخصوص صدور إذن ضبطية قضائية صباح 30/10/2018 على المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والثاني من النائب محمد فرج عامر، بشأن إصدار نموذج جديد للشهادات الصحية من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لجميع الشحنات المصدرة من مصر إلى السعودية ورفض مديرية الصحة بالإسكندرية إصدار النموذج الجديد للمصدرين.

وبحسب بيان، تناقش اللجنة أيضا طلب النائب عبدالحميد دمرداش، بشأن الثغرات في عملية تصدير السلع الزراعية نتيجة سماح قانون الاستثمار الجديد لبعض الشركات والأشخاص بالتصدير للخارج دون الالتزام بشروط وإجراءات القيد والمتابعة في سجل المصدرين، وطلب النائب المعتز بالله النجار بشأن عدم وجود إجراءات رقابية على الواردات من قطع غيار السيارات وغيرها من الأدوات الصناعية مما يعد استخفافا بسلامة المواطنين.

كما تناقش كذلك طلب النائبة غادة موسي صقر بشأن زيادة أسعار الأخشاب إلى الضعف مما أدى إلى حالة من الكساد سادت صناعة الموبيليا في محافظة دمياط ما أدى إلى حدوث انهيار كامل بصناعة الموبيليا.