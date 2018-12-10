كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى التعاملات الصباحية







ستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.19%. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

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