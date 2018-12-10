كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الاثنين.

وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي:

الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 7 جنيهات، والبصل 5.5 جنيه، والخيار 4 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الكوسة 6.5 جنيه، الفاصوليا 9 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 4 جنيهات للكيلو، الرمان 10 جنيهات، الكانتلوب 6.5 جنيه، والجوافة 8 جنيهات.