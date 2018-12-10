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بالصور.. غادة والي تفتتح معرض التشكيلية "دينا علي"

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كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - بالصور.. غادة والي تفتتح معرض التشكيلية "دينا علي"


بالصور.. غادة والي تفتتح معرض التشكيلية



كتب - محمود عبد العال

افتتحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي مساء أمس معرض الفنانه التشكيلية دينا علي ترجم والذي أقيم تحت عنوان "الأم هي" .

وتحكي لوحات المعرض رحلة الأمومة التي مرت بها الفنانه دينا ترجم منذ حملها حتي مرحلة الولادة والتحول الي الأمومة ودور اسرتها وزوجها معها وترصد في اللوحات مشاعرها كمرأة في كل مرحلة من المراحل.

وأكدت والي على أن أهم ما جذبها هو عنوان المعرض وتعرضه لمشاعر الأمومة بلوحات راقيه كما ان المعرض الفنانه شابة تملك شخصية فنيه واعدة تحمل افكار ورؤي تضيف للفن التشكيلي المصري.


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