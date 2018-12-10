- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - بالصور.. غادة والي تفتتح معرض التشكيلية "دينا علي"
كتب - محمود عبد العال
افتتحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي مساء أمس معرض الفنانه التشكيلية دينا علي ترجم والذي أقيم تحت عنوان "الأم هي" .
وتحكي لوحات المعرض رحلة الأمومة التي مرت بها الفنانه دينا ترجم منذ حملها حتي مرحلة الولادة والتحول الي الأمومة ودور اسرتها وزوجها معها وترصد في اللوحات مشاعرها كمرأة في كل مرحلة من المراحل.
وأكدت والي على أن أهم ما جذبها هو عنوان المعرض وتعرضه لمشاعر الأمومة بلوحات راقيه كما ان المعرض الفنانه شابة تملك شخصية فنيه واعدة تحمل افكار ورؤي تضيف للفن التشكيلي المصري.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. غادة والي تفتتح معرض التشكيلية "دينا علي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .