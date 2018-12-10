كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - المعبراتي عصام بطاح يطلق الغربة الجديدة من إيطاليا

وسط حضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية فى ميلانو بإيطاليا أعلن الشاعر المصرى عصام بطاح " المعبراتي " ميلاد إصداره الخامس ديوان " شبه العروسة الجلد" والذى جمع قصائد شعرية متنوعة من أهمها " الغربة الجديدة " والتى تعبر عن المعنى الحقيقي للغربة واختلاف الإحساس بها عبر الزمان والمكان .

وقال " بطاح " فى تصريحات صحفية أن قصيدة الغربة الجديدة ستترجم إلى اللغة الإيطالية لعرضها في البرامج الثقافية الخاصة بالمهاجرين على بعض القنوات المحلية لافتا أن كتابه الجديد سيتم طرحه فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2019.

وأكد "بطاح" على أن شعراء وأدباء مصر والعالم العربى سيظلون دائمًا نبراسًا يضئ لنا بأقلامهم ويحملون روح الإبداع والإصلاح فى الشعر والفكر والأدب من أجل خدمة أوطانهم والأمة العربية.