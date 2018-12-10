كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - الإحصاء تزف بشرة خير: تراجع معدل التضخم الشهرى
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضى بنحو 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه ليبلغ 309.1 نقطة مقابل 311.2 نقطة ليسجل ثان انخفاض له خلال عام 2018 إذ تراجع فى يناير الماضى بنحو 0.2% .
وأوضح الإحصاء فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم الإثنين، أن معدل التضخم على أساس سنوى بلغ خلال الشهر الماضى 15.6% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.
وأرجع الإحصاء تراجع معدل التضخم الشهرى إلى انخفاض أسعار الطعام والشراب بنحو 1.4% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 359.8 نقطة، فى حين ارتفعت بنحو 19% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، ولفت إلى أن معدل التضخم فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 ارتفع بنحو 14.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.
وأشار إلى انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضى فى الحضر بنحو 0.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 299.1 نقطة، فى حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى خلال نوفمبر الماضى 15.7% مقارنة بالشهر المناظر من 2017، وفى الريف تراجع معدل التضخم فى الشهر الماضى بنحو 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه ليبلغ 321 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوى 15.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2017.
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