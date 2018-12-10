كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - استقرار أسعار العملات العربية اليوم







سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الإثنين، 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير البنك الأهلى. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7555 جنيه للشراء و4.7823 جنيه للبيع، فيما حقق الدينار الكويتى 58.4868 جنيه للشراء و58.8933 للبيع، أما الدرهم الإماراتى فسجل 4.8406 و4.868 جنيه شراءً وبيعًا على الترتيب.

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