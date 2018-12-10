كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - عاصى الحلانى يعرب عن سعادته البالغة بحفل القرية العالمية بدبى

بعدما قام الفنان عاصي الحلاني، بإشعال الحفل الذي أقامه في المدينة الإمارتية "دبي"، والتي قامت بتنظيمها "القرية العالمية" بالتعاون مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أعرب عاصي عن سعادته البالغه بهذا الحفل الكبير.

وشهدت مدينة دبي، حفلًا ضخمًا فكانت تعم السعادة والفرح والانسجام مع الأجواء الصاخبة ، حيث أبدع فيه فارس الغناء العربي، واحتضن الحفل عدد كبير من الجمهور، الذي كان يردد الأغاني بحماس تهتز الأرض به، وذلك بقيادة "الحلاني" الذي ظل يتقاسم الغناء مع الجمهور الذي كان يحفظ الأغاني بشكل جيد.

وغنى عاصي، مجموعة مميزه من أغنياته الشهيرة، مثل: بحبك وبغار عليكي، ويا ناكر المعروف، وأنا مارق مريت، باب عم يبكي، يا ميمة، أنا يا طير،حب جنون، وشو بخاف عليك.

وأعرب عاصي في إحدى التصريحات الإعلامية عن انبهاره بالحفل وسعادته الباغلة، وسعادته بحب الجمهور وحفظه الجيد لأغانيه، مؤكدًا: "أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الشيئ الذي اسعد الجمهور، لأكون دوما عند حسن ظنهم".

وأضاف: " أتوجه أيضًا بالشكر إلى هرم شركات الانتاج روتانا، ممثلة في رئيسها التنفيذي الأخ سالم الهندي، وكل القائمين عليها، الذين عم يوصلوا صورتنا وفننا للجمهور بشكل راق وجميل، سواء ان كان هذا الفن هو ما اقدمه أنا.. أو غيري من الزملاء المطربين. بل وأعتبر أن روتانا هي الشركة الأبرز التي تساهم في انتشار الفن العربي بكل ما تقدمه من أعمال".

وعلى الصعيد الآخر جاء رد سالم الهندي على كلام عاصي فقال: "أبو الوليد انت من الفنانين الأوفياء وروتانا هي بيتك الفني، ودائما بنكون داعمين لك ولفنك الجميل.. متنمين لك مزيدا من النجاح والتألق".

وكشف عن البلد الذي سيقي فيه حفل رأس السنة وهي العاصمة الأردنية عمان.

