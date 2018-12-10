كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - اتفرج.. صفات في شخصية الرجل تؤكد أنه لن يخونك







تداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو يستعرض صفات في شخصية الرجل تؤكد انه لن يخونك ابدا. 1- ان يكون صريحا ويشاركك ادق تفاصيله. 2- ان يكون بجانبك دائما ويفعل ما بوسعه ليسعدك فقط 3- تقترن اقواله بأفعاله ليثبت لك حبه الصادق 4- يرغب دائما في تقديمك لأقاربه واصدقائه. شاهد الفيديو..

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج.. صفات في شخصية الرجل تؤكد أنه لن يخونك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .