كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - عاجل - هبوط أرضي بأحد شوارع الإسكندرية

شهدت منطقة باب شرق التابع لحى وسط بالإسكندرية، هبوطا أرضيا، بأحد شوارع الدائرة.

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى وسط في الإسكندرية، بلاغا بوجود هبوط أرضي بشارع أنوبيس بقسم باب شرق، على الفور انتقل رئيس الحى لمكان الهبوط، ومعاينته، وإصلاح الهبوط الأرضي، وإصلاح شبكة الصرف بالشارع بمعرفة شركة الصرف الصحى.

من جانبه أكد مسئولو الحى، أنه تم إرسال مذكرة على الفور إلى مديرية الطرق والنقل، لسرعة إعادة الشيء لأصله، والذي يتمثل في المهندسة منى أحمد مدير إدارة الطرق بالحي وجار العمل لإصلاحه.