كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - خط إندماج سوديك مع مدينة نصر : هنج

قرر مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان خلال اجتماعه، أمس، الاستمرار في صفقة الاندماج مع شركة “سوديك”، عبر مبادلة الأسهم، وإعادة النظر في معامل المبادلة المقترح من جانب “سوديك”، بحسب علاء سبع، عضو مجلس إدارة “مدينة نصر”، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن الاستعانة بمستشار مالي مستقل لعمل الفحص النافي للجهالة وتقييم الشركتين للوقوف على معامل مبادلة عادل.

وقال إن شركة “سوديك” لم تتقدم بعرض رسمي حتي الآن .

من جانبه أوضح حازم بركات، رئيس “مدينة نصر اﻹسكان”، أن الشركة تفاجأت بقضية التصالح الذي يكلف شركة سوديك 800 مليون جنيه . وهو مبلغ كبيرًا جدًا وسيؤثر على نتائج “سوديك” خلال 2018 مع احتساب 52% من مبلغ التصالح على قائمة الدخل.

وقدمت “سوديك” عرض استحواذ على “مدينة نصر للإسكان” عبر مبادلة الأسهم بواقع سهم من “سوديك” لكل سهمين من “مدينة نصر”، وأبرمت شركة سوديك اتفاق تسوية مع إدارة الكسب غير المشروع يقضي بسداد 800 مليون جنيه تخص قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد بمساحة 1400 فدان تقريبًا، وبحسب بيان سوديك سيتم سداد 250 مليون جيه نقدًا، وتوزيع الـ 550 مليون جنيه المتبقية على 4 دفعات غير متساوية تبدأ من مارس 2019 حتى ديسمبر 2020.