كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - توقف حركة القطارات في سوهاج







توقفت حركة القطارات في سوهاج، نتيجة عطل ميكانيكي بجرار القطار رقم 997 مكيف «أسوان_القاهرة»، عقب وصوله محطة شندويل. تلقى مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد جزيرة شندويل شمال سوهاج، يفيد بتعطل القطار رقم 997 مكيف «أسوان_القاهرة»، عقب وصوله المحطة، بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكي بالجرار. وأصلح مسئولو هيئة السكة الحديد العطل واستأنف القطار رحلته متجاوزًا مدة 30 دقيقة، ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار قبل استئناف رحلته.

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