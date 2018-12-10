أخصائي أطفال يوضح طريقة التعامل مع أمراض الشتاء للأطفال

"ابني تعبان طول الشتاء، ابني على طول مخنفر، ابني صوت صدره عالي ومش قادر ياخد نفسه"، مشاكل مختلفة ومتنوعة، نسمعها من الأمهات يوميا وخاصة في فترة فصل الشتاء، ما يتسبب في قضاء وقت كبير عند الأطباء المتخصصين لعلاج أطفالهم، وقال الدكتور أحمد أمين، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن "العلاج ليس بالأدوية ولكن بالوقاية".

وأوضح أمين، كيفية علاج الطفل من تلك الأزمات المتكررة، بداية من الكحة، فيجب على الأم التأكد من أن أنف الطفل نظيفية، ولا يوجد بها إفرازات حتى لا تترسب إلى صدره، وذلك باستخدام بخاخات محلول الملح لتنظيف الأنف مثل "الفيزيومير"، وذلك أهم وأنفع من أي دوا للرشح والاحتقان، بشرط الاستخدام بطريقة صحيحة، مع سوائل دافية باستمرار.

أما علاج الأنف المقفولة، المحتقنة طوال الشتاء، وفي تلك الحالة يفضل استخدام بخاخات الأنف المضادة للحساسية مثل النازونيكس، والابتعاد عن مثيرات الحساسية التي تعمل على تهيج الأنف مثل الجو الرطب والبرفانات والحيوانات والأتربة.

وفي حالة أن صدر طفلك حساس، مع أي برد بـ"يصفر ويزيق"، أكد أمين أن التوصيات العالمية، تضع العلاج أخر محاولة للعلاج، وخصوصا في الأطفال من سن أقل من 5 سنوات.

وأكد على اللجوء لاستخدام جلسات النيبيولايزر مع محلول نقط مضادة للحساسية مثل البلميكورت، وذلك لأنه أقل من ناحية الأعراض الجانبية، وأفضل في التأثير، مع الالتزام بتطعيم الإنفلونزا، وفيتامين D بانتظام.

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