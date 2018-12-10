كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:49 صباحاً - عمرو أديب عن حملة مصر الدفيانة : هتبرع بالف بطانية من النوع المحترم

كتبت : انجي بيومي

أعلن الإعلامي عمرو أديب، تبرعه لحملة مصر الدفيانة بـ1000 بطانية، مضيفا: "هتبرع بألف بطانية من النوع المحترم".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من يتبرع بمليون جنيه مثل من يتبرع ببطانية واحدة، مناشدًا المصريين أن يساعدوا في نشر الحملة، لتجميع أكبر عدد من المتبرعين لمساعدة المحتاجين وحمايتهم من برد الشتاء.

وأضاف، أنه تم تجميع 3 مليون جنيه حتى الآن لشراء بطاطين وتوزيعهم على المحتاجين، مشيرًا إلى أن المجتمع يحتاج إلى كل قرش.