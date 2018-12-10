العسل الأسود.. يحسّن القدرة الجنسية ويخفّض ضغط الدم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمر نبات قصب السكر بمراحل متعددة لتكريره، وخلال تلك المراحل ينتج العسل الأسود أو عسل قصب السكر الذي له العديد من الفوائد القوية للإنسان.

فوائده واستخداماته

عن خصائص العسل الأسود وفوائده تحدث أخصائي التغذية سعد غلاب لـ "فوشيا"، عن أهميته إذا أُضيف للوجبات نتيجة سعراته الحرارية العالية، ما يعني زيادة الوزن لمَن يرغبون بذلك، عدا عن مذاقه الشهيّ إذا تمت إضافته إلى الطحينة السائلة.

ويأتي احتواؤه على نسبة عالية من الحديد الذي يقي من الأنيميا ويعالجها ميزة إضافية له، كما يعمل على تقوية عضلة القلب وخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

ولقدرته على إعطاء الطاقة للأشخاص طوال اليوم، لاحتوائه على فيتامينات وأملاح معدنية كثيرة، يُفضّل تناوله مع وجبة الفطور. إضافة إلى احتوائه على مركب النياسين الذي يعمل على تقوية الجسم وتقوية العظام معاً.

أما جنسياً، فيساعد العسل الأسود على تحسين القدرة الجنسية عند الرجال لاحتوائه على المنجنيز الذي يدخل في تركيب العديد من الهرمونات الجنسية.

كيفية تناوله

الاهتمام به كمادة غذائية في علاج الضعف العام والهزال ونقص الوزن، هي أحد نصائح الأخصائي غلاب، محذّراً بالمقابل، من إدخاله في النظام الغذائي لأصحاب الوزن الزائد لسعراته الحرارية المرتفعة.

على أن يتم تناول ملعقتين إلى ثلاث ملاعق منه يومياً، ولا ضرر من إضافة ملعقة طحينة حسب الرغبة.

وأخيراً، لم ينصح غلاب بتناوله ليلاً نظراً لضعف معدل الحرق بالجسم، ودعا إلى تناوله قبل الساعة السابعة مساءً، خشية تخزينه على شكل دهون.