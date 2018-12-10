"بطن" غادة عبد الرازق الممشوق يثيرُ استغراب متابعيها.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، إعجاب واستغراب متابعيها، بإطلالتها اللافتة، التي أظهرتْ قدرتها في الحفاظ على رشاقتها، وجسدها.
ونشرتْ عبد الرازق، صورًا لها، عبر حسابها في إنستغرام، أظهرتْ قوامها الممشوق، وبطنها المسطّحة، مرتدية قميصًا قصيرًا، يكشف عن بطنها المشدود، مع بنطال أسود.
وعبّر أحد المتابعين، عن إعجابه بإطلالتها قائلًا: "إنتي ما تكبرين"؟، فيما تساءلت ناشطة: "هي كيف نحفت وبطنها صار هيك؟ وإنتي مش باين عليكي الكبر ازاي؟".
وأضاف آخرون: "كل ما تكبر تحلو أكتر"، بينما قارن أحد النشطاء جرأتها برانيا يوسف قائلا: "تختلفي إيه عنها"، وآخر أبدى استياءه من صورها قائلًا: "يا حاجة احترمي سنك".
يُذكر، أنّ غادة عبدالرازق، من الفنانات النشيطات على إنستغرام، إذْ تشارك متابعيها صورها في جميع المناسبات، التي تحضرها، ورحلاتها الخارجية، كما يصنّفها النّشطاء بـ"المثيرة للجدل"، لاسيما أنّها غالبًا ما تعتمد الإطلالات الجريئة.
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