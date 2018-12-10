المرجاني أو الكورال.. لون الموضة في عام 2019 بحسب بانتون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنتْ شركة "بانتون" Pantone العالمية للألوان، أنّ اللّون المرجانيّ، بظلاله الدّاكنة والفاتحة، هو اللّون العصريّ الجديد، الذي سيجتاح مختلف الصّناعات في سنة 2019.

ويأتي اختيار اللّون المرجانيّ، أو الكورال، بعد اللّون الليلكي Ultra Violet في عام 2018، ولون الأخضر المُشرق Greenery في عام 2017 ووردي كوارتز (المعروف أكثر بالوردي العصري) في عام 2016، وقد أثبتتْ الشركة، أنّ تنبؤاتها دقيقة، في السنوات الأخيرة.

ووصفتْ بانتون اللّون الجديد بأنّه: "لون مرجانيّ حيّ بمسحة ذهبية تمنحه المزيد من الحيوية".

وأضافتْ أنّه نتيجة لتزايد تواجد التكنولوجيا الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعيّ، بشكل متزايد في الحياة اليومية، وبأنّه لون مؤنس، ومفعم بالحيوية، يحتفي بنوعية الأنشطة المرحة المبهجة.

وظهر اللّون بشكل خجول على مدرّجات عروض ربيع وصيف 2019، وفي شوارع عواصم الموضة العالمية، وبالتحديد على مدرّجات "موسكينو"، و"سايس مرجان"، و "بوتيغا فانيتا"، و"فالنتينو".

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ترسل شركة بانتون فريقًا من 10 أشخاص، للسّفر حول العالم، بحثًا عن الألوان الشائعة في الأغذية، والسيارات، ومستحضرات التجميل، والملابس، والأدوات المنزلية، لإعلان لون العام.