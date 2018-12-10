أحمد ماضي: ألبوم شيرين لم يعجبني.. و90% من الوسط الفنيّ "هابط"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في كلّ عام، تضجّ السّاحة الفنية، بالعديد من الأعمال، بعضها يحصد نسب استماع مرتفعة، وأخرى لا تنال حظًا كافيًا للوصول إلى الجمهور.

الشاعر أحمد ماضي، علّق على عام 2018 من الناحية الفنية، وأبدى رأيه بأعمال أهم النجوم، منهم شيرين، نوال الزغبي، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وآخرون في هذا اللقاء مع فوشيا.

وعبّر ماضي خلال المقابلة عن استيائه من عدد من الأغاني الهابطة، التي باتت تطغى على الأعمال الفنية ذات المستوى، إلا أنّه أكّد، أنّ هناك نجوم ناجحون، رغم كلّ تلك العراقيل.

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