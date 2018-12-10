استلهمي تصميم عباءتك من أهم دور الأزياء العالمية

استطاعت العباءة أن تستحوذ على اهتمام المصممين العالميين , حيث باتوا يدخلونها إلى مجموعاتهم الموسمية، أو يستوحون من تصميمها الشرقي والمحتشم فساتين بلمسات عصرية.

ولم تعد العباءة حكرًا على السيدة العربية أو المرأة الشرقية المحتشمة أو المحجبة، بل أصبحت صيحة عصرية تلجأ إليها مختلف السيدات في مختلف أقطار العالم، بخاصة بعد أن اكتسبت لمسات إبداعية لافتة سواء من حيث الأقمشة أو الألوان أو النقوش.

ومن مجموعات الأزياء الجاهزة التي قدّمتها الدور العالمية لموسم خريف وشتاء 2018-2019، لفتتنا بعض التصاميم التي يمكن أن تستوحي منها تصميم عباءتك، بخاصة أن هذه القطع استوحاها المصممون من هذا الزي العربي الشرقي.

وفضّلت بعض الدور أن تقدّم التصاميم بأسلوب هادئ ورصين، فيما ارتأت دور أخرى أن تزيد من فذلكة القطعة وجمالها من خلال اعتماد بعض الألوان الصارخة أو النقوش اللافتة، أو حتى في بعض الأحيان أدخلت تطريزات فيها الكثير من الترف.