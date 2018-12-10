كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - أبو سعدة: نسير بخطى جيدة في مجال حقوق الإنسان رغم جميع الانتقادات

كتبت : شيرين عصملي

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أننا لدينا دستور يضمن جميع الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الدولية.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن مصر تسير بخطى جيدة في موضوع حقوق الإنسان رغم جميع الانتقادات والملاحظات.

وتابع، أن هناك مؤسسات أنشئت لحقوق الإنسان، سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أو إدارات حقوق الإنسان في وزارات العدل والخارجية، فضلًا عن إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان المختصة بتوضيح الإنجازات التى حققناها فيما يخص تنفيذ الإتفاقيات والمواثيق الدولية، وإعداد التقارير الدولية المطلوب من مصر تقديمها، وهذا يعني ان هناك إرادة سياسية للإلتزام بجميع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، رغم أننا نواجه صعوبات شديدة نتيجة الإرهاب وإستخدام العنف، لكن الدولة تسعى لتحقيق مكافحة الإرهاب من جانب والحفاظ على الحقوق والحريات من جانب أخر.