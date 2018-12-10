كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - جمال عبد الناصر يروي تفاصيل مرضه المؤلم-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

روى الفنان جمال عبدالناصر، أصعب لحظات حياته التي بدأت في عام 2005 عندما شعر باَلام في البطن.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال حواره لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، انه تم تشخيص المرض على أنها مشكلات في القولون العصبي، لافتًا إلى أن العلاج لم يؤت مفعولًا على الإطلاق وزادت اَلامه أكثر، وبالصدفة أثناء تناوله إحدى جرعات العلاج فوجئ بتقيؤه دما.

متابع :"لقيت نفسي برجع دم ووقتها اتخضيت، وجريت بعدها على الأطباء"، مشيرًا إلى أنه أجرى أشعة وتحاليل ليكتشف أن الإصابة متعلقة بالكبد وليس القولون العصبي، لافتا أنه كان يعاني من الإصابة بفيروس، الأمر الذي تسبب في تدمير الكبد، ليقوم بإجراء عملية زراعة كبد في عام 2010، لافتًا إلى أنه خاض جولة للبحث عن متبرع بالكبد يحمل كل معايير وشروط التوافق معه.

ولفت إلى أن زوجته كانت دعمًا وسندًا له خلال فترة مرضه وبعد إجرائه العملية الجراحية، موضحًا أنه كان ينتابه إحساس الرهبة والخوف من مقابلة هذا المتبرع؛ لشعوره أنه انتزع جزءًا من أعضاء شخص اآخر.

وعقب: "وصيتهم اني ماشوفشي المتبرع لإحساسي بالذنب على الرغم من رضاه وتقبله ما فعله".