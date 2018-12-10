كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - خبير: انخفاض أسعار المحروقات حال انخفاض سعر برميل النفط عالميًا

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إنه إذا انخفضت أسعار النفط عالميًا لفترات طويلة تقل عن السعر الموضوع في الموازنة العامة للدولة أو الخطة فلن تشهد أسعار المواد البترولية تحركًا جديدًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن أسعار البنزين ستنخفض في مصر في حالة انخفاض سعر برميل النفط عالميًا، موضحًا أن وصول سعر البرميل العالمي لـ32 دولارا يترتب عليه انخفاضه محليًا.

وأضاف "يوسف"، أن تحريك أسعار المحروقات هذا العام في مصر مع السنة المالية الجديدة مرتبط بسعر التكلفة.