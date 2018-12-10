كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - نائب: هناك خللا في منظومة التبادل التجاري بين مصر والكوميسا

كتبت : شيرين عصملي

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك خللا في منظومة التبادل التجاري بين مصر والكوميسا، خاصة أن حجم واردات دول الكوميسا من الخارج يصل إلى 245 مليار دولار، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تعمل على زيادة الصادرات لـ21 دولة أفريقية.

وأوضح "الجوهري"، خلال حديثه لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم لبني عسل، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يمثل 2.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن صادرات مصر لهذه الدول تصل إلى 1.5 مليار دولار، في حين أن حجم ما تستورده القاهرة منها يصل إلى 560 مليون دولار.