كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 06:51 صباحاً - ممثل كوميدي يعتذر عن تقديم الأوسكار بسبب "المثليين"

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير يتضمن اعتذار الممثل الكوميدي، كيفن هارت، عن تقديم حفل توزيع الأوسكار الـ 91، عبر تغريدة له على صفحته في تويتر.

وكتب هارت على صفحته: "لا أريد أن أصرف الانتباه في الليلة التي سيحتفل بها الكثير من الممثلين الموهوبين"، وشرح الممثل الكوميدي أن سبب اعتذاره عن تقديم حفل الأوسكار، يعود للضجة والوضع الدائر حول مجتمع المثليين الجنسيين.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن هارت تعرض لموجة من الانتقادات بسبب تغريداته على تويتر، بين عامي 2009 و2011، والتي أبدى فيها تحفظه على موضوع المثليين الجنسيين، واعتذر الممثل الأمريكي عن كلماته "القاسية" التي قالها بحقهم في الماضي، في نفس التغريدة.